Ivan Leko zet spelers op scherp voor topper tegen Anderlecht: “We zullen 95 minuten top moeten zijn”

Kapitale wedstrijd voor Club Brugge, nu zondag om 18 uur op het veld van Anderlecht. Verliezen de Bruggelingen, dan nadert de grote concurrent plots tot op drie punten. Wint Club Brugge, voor het eerst in twintig jaar, in Brussel, dan is Anderlecht zo goed als zeker volledig uitgeteld. Ivan Leko zet zijn jongens op scherp.

Door de blessure van Kenneth Vermeer zit u plots weer met een keepersprobleem. Leko: “Ik vind het vooral jammer voor Kenneth. Hij heeft heel veel kwaliteiten, het is een topgast waar iedere trainer graag mee werkt. Die blessure is dus vooral jammer voor hem. Voor ons? We hebben nog twee keepers. Zij hebben voldoende kwaliteiten om zonder stress of paniek naar Brussel te gaan.”

Je verwees zowel Gabulov als Horvath naar de bank. Is dat een probleem? Leko: “Dit gebeurt in voetbal: blessures, uit vorm… Dan speelt iemand anders. Dit is een mooie kans voor Vladi of Ethan om te bewijzen dat ze de kwaliteit hebben.”

Heb je de keuze al gemaakt? Leko: “We gaan met twee keepers naar daar, ik maak me geen zorgen. Ze hebben hun kwaliteiten. Het is zondag Anderlecht - Club Brugge, niet Anderlecht tegen onze keeper. Als we ons beste voetbal brengen, hebben we kansen om te winnen.”

Waar ligt de sleutel tot succes? Leko: “We hebben ons deze week slechts met één zaak bezighouden: terug het beste Brugge zien. We spelen immers tegen Anderlecht, een ploeg die zowel in het verleden, nu als in de toekomst altijd favoriet zijn als ze thuis spelen. We hebben genoeg respect, weten wat we willen tonen: grinta, personaliteit, vertrouwen en geloof.”

Zoals op Gent? Leko: “Dat waren twee matchen in één match. De eerste twintig minuten waren een drama, daarna werd het goed. Twintig minuten niks, zeventig minuten alles wat je mag verwachten van een leider. Als we willen winnen in Brussel, moeten we beter spelen dan in Gent, op alle vlakken. Tactisch, technisch, met bal, zonder bal, transitie, stilstaande fases.”

Het is twintig jaar geleden dat Brugge nog eens won op Anderlecht. Houdt dat je bezig? Leko: “Winnen op Anderlecht, dat zou fantastisch zijn. Maar we hebben een hoger doel. Geschiedenis is goed voor het ego, voor twee minuten. We willen winnen voor andere redenen.”

Eric Gerets, die toen coach was, ziet in u een mooie opvolger. Leko: “Dat is een topcompliment van één van de beste trainers uit België. Je wilt hier ook meer dan in een normale wedstrijd winnen.”

Is Poulain fit genoeg? Leko: “Na wat ik deze week heb gezien, is hij klaar. Maar na zoveel weken afwezigheid, kan ik moeilijk zeggen hoe lang hij kan spelen. Ik ben gewoon blij dat hij op goede weg is want we hebben elke goede speler nodig de komende weken.”

Er hebben wel wat jongens trainingen overgeslagen! Leko: “Klopt! Cools, Denswil, Poulain. Decarli en Vermeer zijn er sowieso niet bij. In april is het normaal dat een paar spelers trainingen missen.”

Wie heeft zondag de meeste druk, Anderlecht of Club? Leko: “Er is druk langs beide kanten. Voor mij is er elke training druk en ik geef druk naar mijn spelers. Elke dag proberen beter te worden, elke match beter voetballen, dat is de druk die ik hen opleg. Wie niet met de druk om kan gaan , moet naar een lager niveau afzakken. Ach, voor een speler zijn dit de mooiste matchen van het jaar. Zondag van zes tot acht gaan we proberen die match te winnen.

Dat de laatste zege dateert van 1998, kruipt dat in de hoofden van de spelers? Leko: “Neen, die twintig jaar is voor ons geen thema. Geschiedenis, toekomst… Daar hebben wij niets mee te maken. Nu telt, dit Anderlecht tegen dit Club Brugge.”

Wie vrees je bij Anderlecht? Markovic? Leko: “Voor Markovic is vier jaar geleden 25 miljoen euro betaald. Dus die moet kwaliteiten hebben die de Belgische competitie overstijgen. Maar paniek of schrik is er niet. Hij is Anderlecht niet. Teo, Morioka, Sels, Gerkens… Pieter heeft vorig jaar (bij Sint-Truiden, red) samen met mij goed voetbal gebracht. Dit jaar toont hij in een grote club dat hij goed kan voetballen.”

Trebel komt terug! Een nadeel? Leko: “Of misschien niet. Hij heeft vier à vijf weken niet gespeeld. Misschien is dat goed voor ons. Maar hij is belangrijk voor Anderlecht, met zijn persoonlijkheid en kwaliteiten.”

In de reguliere competitie speelden jullie 0-0? Wat heb je onthouden? Leko: “Dat wij de eerste helft heel goed waren, beter dan hen. Maar als we willen winnen in Anderlecht, dan moeten we 95 minuten top zijn. Pas dan maak je kans om te winnen.”

Is Anderlecht de enige rivaal in de strijd om de titel? Leko: “Gent wint van ons en in Anderlecht, dan weet je dat we met drie zijn voor de titel.”