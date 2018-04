De winnaar is bekend: dit is de allerbeste frituur van Vlaanderen

Izegem - “Izegem, stad van bustels (borstels) en skoen (schoenen)”, zingt het Hof van Commerce. Ze mogen daar vanaf nu ook nog “de Beste Frituur van Vlaanderen” aan toevoegen, dankzij ’t Brochetje. Dat hebben 61.212 stemmers en een vakjury besloten. “Geen mooiere beloning voor onze twintigste verjaardag”, zeggen Kurt Caen (51) en Sandra Velle (47) van ’t Brochetje. “Als het aan ons ligt, doen we er nog eens twintig bij. Zo graag doen we deze stiel.”

En zeggen dat ze eigenlijk frituristen per toeval zijn. Net zo goed ging er vandaag ‘dagbladhandel ’t Gazetje’ of ‘groentewinkel ’t Courgetje’ aan hun gevel. Twintig jaar geleden waren ze hun bureaujob danig beu, dat ze voor een radicale ommezwaai kozen. Wat het zou worden, speelde geen rol. “Zolang we maar tussen de mensen zouden zijn”, zegt Kurt. “Een groentewinkel, dagbladhandel, broodjeszaak,... allemaal om het even. Weg van ons bureau. Weg van dagelijks naar ons horloge kijken of we al mochten stoppen met werken.”

Ze doorbladerden de regionale krantjes, op zoek naar een zaak die over te nemen was. “Plots zagen we deze frituur staan. “Waarom niet”, schoot er door ons hoofd. “Frieten bakken is tussen de mensen komen, ideaal.” We volgden een frietcursus, staken de ketels aan en begonnen ermee. Vandaag zijn we twintig jaar later en hebben we nog geen seconde spijt gehad van die beslissing. We werken dubbel zo hard als vroeger, maar ook met meer dan dubbel zoveel goesting.”

Dankzij dat enthousiasme laten ze met een smakelijke score de concurrentie achter zich.

Frituur ‘t Brochetje (uit het West-Vlaamse Izegem) - 25,5/30 t Is Frit-uur (uit het Limburgse Beverlo) - 23/30 Friddl (uit het Vlaams-Brabantse Hoegaarden) - 21/30 Frituur ‘t Pleintje (uit het Antwerpse Zwijndrecht) - 20,5/30 T Specialleken (uit het Oost-Vlaamse Ninove) - 19/30

Het Fromelet-idee

En volgens hem is dat dan ook de reden waarom ze nu verkozen zijn tot de beste van Vlaanderen. “Die goesting straalt af op onze klanten. Dat is volgens ons de kracht van de zaak. Als je iets graag doet, appreciëren de klanten dat. ” En dat levert hen nu een jaar gratis sauzen van Devos & Lemmens, een cheque ter waarde van 1.000 euro en promomateriaal op om aan iedereen te bewijzen dat zij de Beste Frituur van Vlaanderen zijn.

De prijs hebben ze natuurlijk ook aan hun lekkere frieten te danken. En de Fromelet: drie spiegeleitjes op een pakje frietjes. “Sandra kwam op dat idee”, zegt Kurt. “Ze dopt graag haar frietjes in het geel van een spiegelei. Zo is dit ontstaan. Voor veel mensen is het ook nostalgie omdat ze het vroeger thuis aten. Het is zeer populair. Net zoals onze zelfgemaakte burgers.”

Om de titel te vieren, krijgen de klanten één week gratis cava. “Dat verdienden ze wel. Zij stemden ons naar de provinciale titel zodat we kans konden maken om de beste van Vlaanderen te worden. Maar sowieso leggen we hen tijdens het jaar ook in de watten hoor. Nu en dan pakken we eens uit. Met Valentijn wordt ’t Brochetje een gastronomische frituur met gedekte tafels en chique bediening aan tafel. Of met Pasen mogen de kindjes hier in de tuin eitjes komen rapen. Een goeie frituur moet meer doen dan alleen maar frietjes bakken.”

Vier je graag mee? Kom dan een frietje steken of een glas drinken, iedereen is welkom vanaf 19 uur.