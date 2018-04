Trump noemt ontslagen FBI-baas Comey een “onbetrouwbare slijmbal”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft via Twitter gereageerd op de aantijgingen van de ontslagen FBI-baas James Comey aan zijn adres. Die had hem een “onverbeterlijke leugenaar met maffioos gedrag” genoemd, maar Comey is zelf “een bewezen leugenaar” en een “onbetrouwbare slijmbal”, zegt Trump. “Nagenoeg iedereen in Washington vond dat hij ontslagen moest worden.”

LEES OOK. Ex-FBI-baas: “Trump is onverbeterlijke leugenaar met maffioos gedrag”

James Comey stond sinds 2013 aan het hoofd van de FBI, tot Trump hem in mei vorig jaar ontsloeg. Hij was op dat moment bezig met het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Donderdag lekten enkele passages uit de langverwachte memoires van Comey. Daarin noemt hij Trump een “onverbeterlijke leugenaar”, die aan een maffiabaas doet denken.

Trump is daar niet mee opgezet, liet hij vrijdag blijken op Twitter. “James Comey is een bewezen klokkenluider en leugenaar”, zegt hij. “Nagenoeg iedereen in Washington vond dat hij ontslagen moest worden voor zijn verschrikkelijke werk tot hij inderdaad ontslagen werd. Hij lekte geclassificeerde informatie, waarvoor hij vervolgd zou moeten worden. Hij loog onder ede in het Congres”.

In een tweede Tweet noemt Trump Comey ook nog “zwak” en een “onbetrouwbare slijmbal” die een “verschrikkelijk directeur was voor de FBI”. “Het was mij een grote eer James Comey te ontslaan.”

James Comey is a proven LEAKER & LIAR. Virtually everyone in Washington thought he should be fired for the terrible job he did-until he was, in fact, fired. He leaked CLASSIFIED information, for which he should be prosecuted. He lied to Congress under OATH. He is a weak and..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 april 2018