“Minister Vandeput heeft geen fouten gemaakt in F-16-dossier”

Het departement Defensie en bij uitbreiding minister Steven Vandeput hebben geen grove fouten gemaakt bij de behandeling van het dossier rond de vervanging van de Belgische F-16’s, dat is de conclusie van een audit die Vandeput zelf bestelde na de heisa over het mogelijk achterhouden van informatie door Defensie.

De informatie die Defensie had over de mogelijke verlenging van de levensduur van de huidige F-16’s, moest niet doorstromen naar de minister, zo luidt het besluit van de audit die Vandeput bestelde. Volgens de audit werden er dus geen fouten gemaakt in de behandeling van het dossier. “De informatie werd niet gemanipuleerd”, leest Vandeput voor uit het rapport. “En de informatie heeft geen impact uit de voortgang van het lopende dossier. Er zijn geen aantoonbare professionele fouten gemaakt.” Dat concludeert minister van Defensie Steven Vandeput.

(Lees verder onder de video)

“Dit is een onaanvaardbare manier waarop de regering omgaat met dit parlement” Video: Belga

Een kabinetsmedewerker van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) werd in februari van dit jaar ingelicht over het bestaan van een document met resultaten van een simulatie van de levensduurverlenging van de F-16’s. De resultaten die in dat document besproken werden, werden echter meteen ook onbruikbaar genoemd. Dat staat in de interne audit van Defensie naar de manier waarop de defensiestaf is omgesprongen met de informatie van Lockheed Martin over de levensduur van onze F-16’s. De medewerker werd volgens de audit mondeling op de hoogte gebracht van het bestaan van die simulatie naar aanleiding van de voorbereiding op een mondelinge parlementaire vraag. Net omdat die resultaten volgens de - niet nader genoemde bron - niet bruikbaar zouden zijn, moest dat document volgens de interne auditeurs niet doorgegeven worden aan minister Vandeput.

BREAKING: volgens externe audit werd informatie conform geldende bevoegdheden opgevolgd, informatie moest niet doorstromen naar Minister en heeft geen impact op dossier opvolger F-16. @svandeput #VRTNWS pic.twitter.com/qvPTDppFMV — Jens Franssen (@JensFranssen) April 13, 2018

Foto: Photo News

“Dit is een onaanvaardbare manier waarop de regering omgaat met dit parlement.”

De oppositie toont zich echter hoogst misnoegd over de manier waarop de audit nu besproken wordt. De aanwezige parlementairen kregen enkel een summiere samenvatting van de conclusies van de audit en niet het document waar ze op hoopten, namelijk dat waarin vermeld staat hoe er te werk gegaan is en hoe men tot die conclusies kon komen.

“Men wil dit in de doofpot houden. Een deftige parlementaire controle wordt onmogelijk gemaakt.” Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) was duidelijk niet te spreken over de gang van zaken. De commissieleden kregen bij aanvang van de zitting een samenvatting van de audits toebedeeld. “Op basis van zeven bladzijden samenvatting moeten wij hier een debat voeren”, klaagt De Vriendt.

LEES OOK. Geen uitleg van kabinetsmedewerkers over dossier F-16’s: “Wie uitleg wil, moet zich tot ministers wenden”

(lees verder onder de livestream)

Eenzelfde geluid weerklonk bij Dirk Van der Maelen (sp.a). “De commissie is nog niet eens begonnen of we krijgen al een kaakslag. We werden 26 uur op voorhand verwittigd, we hebben de documenten niet eens kunnen zien en de externe audit waarop de minister zich zo beroemde, is samengevat op een papiertje van één bladzijde.” Van der Maelen vroeg een schorsing van de zitting. “Dit is een onaanvaardbare manier waarop de regering omgaat met dit parlement.”

Ook Hendrik Vuye (Vuye & Wouters) was scherp. Hij hecht nog maar weinig belang aan de interne audit naar de manier waarop binnen Defensie is omgegaan met het rapport van Lockheed Martin over de levensduurverlenging van de F-16’s. “En de externe audit is niet eens een blad papier. Hoe ver gaat ge uw broek nog laten zakken?”, richtte hij zich tot de meerderheid. “Hoe zeer gaan jullie van het parlement nog een schouwspel laten maken?”

Zowel commissievoorzitter Karolien Grosemans als Peter Buysrogge (N-VA) benadrukten dat deze zitting “iets extra” is en niet ter vervanging komt van de hoorzittingen die op 18 april waren gepland. “Indien ik had gewacht tot 18 april, zou hier een ander debat zijn gevoerd. Het kot zou hier te klein zijn geweest. Vandaar de beslissing om snel naar het parlement te komen”, stelde Grosemans. “De audits kunnen het hele weekend worden bestudeerd.”