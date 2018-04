“Russische dubbelspion werd al minstens vijf jaar gevolgd door Russische geheime dienst”

De Russische militaire inlichtingendiensten volgden de Russische ex-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia al minstens vijf jaar voor beiden begin maart vergiftigd werden in het Britse Salisbury. Dat zegt de Britse veiligheidsadviseur Mark Sedwill in een brief aan NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg.

“Volgens onze informatie kunnen we de interesse van de Russische inlichtingendiensten voor de Skripals terugbrengen tot 2013”, zei Sedwill vrijdag. Zo zouden Russische cyberspecialisten de mailaccounts van dochter Joelia al sinds dat jaar onderzoeken, staat te lezen in de brief

Volgens Londen zit het Kremlin achter de vergiftiging van de Skripals. Zij baseren hun beschuldigingen vooral op het feit dat het zenuwgas novitsjok werd gebruikt, dat volgens hen in Rusland gemaakt wordt. De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) bevestigt dat het inderdaad om novitsjok ging, maar wijst niemand met de vinger. Moskou zelf ontkent dat het achter de vergiftiging zit.