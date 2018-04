Vanhaezebrouck op dreef voor topper: over geviseerde Teodorczyk, de shit van Anderlecht en de leepheid van Club

Komt er terug spanning in Play-off 1 of is Club Brugge op weg naar de landstitel? Zondagavond, na de verplaatsing van leider Club Brugge naar Anderlecht, is er voor voetbalminnend België meer duidelijkheid over deze vraag. Hein Vanhaezebrouck was alleszins al op dreef op de persconferentie.

Ervaring van Deschacht

Er is wel wat nieuws uit de ziekenboeg bij beide clubs. Bij Club Brugge viel doelman Kenneth Vermeer uit maar Anderlecht heeft zelf zorgen in de verdediging. “Najar is op de goede weg maar de topper komt zeker nog te vroeg en ook Spajic trainde een eerste maal individueel buiten maar ik geloof niet in mirakels”, aldus Hein Vanhaezebrouck op de persconferentie.

En dus komt de uit de B-kern heropgeviste Olivier Deschacht weer in beeld. “Olli is ook ziek geweest maar heeft nu alles meegedaan met de groep. Al kan hij nog wat scherpte gebruiken, wat extra. Hij heeft natuurlijk zijn ervaring mee, daarmee kan hij wat compenseren. Ervaring is altijd een meerwaarde, zeker in matchen zoals deze, maar in voetbal zijn er meerdere dingen belangrijk.”

Niet dé sleutelmatch

Brugge trekt zondag (18u) met een ruime bonus van zes punten op Anderlecht en AA Gent naar de hoofdstad. Toch wil de coach van Anderlecht het belang van de wedstrijd niet overschatten.

“In voetbal kan alles: kijk maar naar Barcelona dat uitgeschakeld werd in de Champions League nadat het met 4-1 had gewonnen en ook Real lag er bijna uit ondanks die 0-3 in Juventus. In voetbal kunnen de meest onmogelijke dingen gebeuren, er is geen enkele andere sport waar dat kan. Dus dit een sleutelmatch noemen... Alle acht matchen die in deze play-offs nog volgen zijn voor ons sleutelmatchen. Deze match is natuurlijk belangrijk, maar even belangrijk als alle andere matchen. Maar oké, we kunnen tot op drie punten komen. Dan zijn er echter nog heel wat matchen en speelt Club thuis nog tegen ons én tegen AA Gent.”

“Alleen kunnen we bij winst de koploper wel nerveus of nog nerveuzer maken. Dan kan het in het hoofd beginnen spelen. Maar de druk is bij ons even groot als bij hen. We zullen top moeten zijn en het zal neerkomen op efficiëntie, details zullen bepalend zijn. Wat de sleutel in de match zal zijn? Dat vertel ik jullie niet. Want er zijn veel sleutels en zelfs met een hele sleutelbos moet je altijd nog het sleutelgat vinden. Je kan als coach iets aanreiken maar het zijn de spelers die het moeten waarmaken.”

Club al vaak ontsnapt

Anderlecht speelt dan geen denderend voetbal, een zege tegen Club zou de Brusselaars kunnen lanceren om een fraaie eindsprint in te zetten. Anderlecht kan bovendien voortbouwen op zijn -weliswaar gevleide- zege van afgelopen speeldag in Charleroi (1-2). Blauw-zwart pakte vorig weekend daarentegen geen punten: het moest in de Ghelamco Arena andermaal de zege aan AA Gent laten (1-0).

“Ik vind echter dat Brugge goed bezig is”, countert Vanhaezebrouck. “Ondanks hun verlies op Gent. Ik heb ze daar nog nooit zo dominant zien spelen in de voorbije jaren zoals in hun tweede helft. Ze hebben al een fantastisch jaar afgewerkt maar ze zijn ook vaak ontsnapt, met Limbombe die hen op het einde vaak over de streep trok. Ik had hem liever nog weekje langer out gezien. En hun doelmannen? Ze hebben keepers genoeg.”

Twijfelachtige strafschop en buitenspelgoal in 5-0-blamage

In Brugge ging paars-wit met pijnlijke 5-0 cijfers onderuit. “Ik heb er nog niet over gesproken maar ik heb de wedstrijd wel herbekeken. Club had meer balbezit in de eerste helft maar onze organisatie zat goed, we gaven weinig weg en hadden zelfs een reuzekans op de 0-1. Maar dan lieten we ons vangen in de blessuretijd. In de tweede helft kregen ze twee strafschoppen: ik heb er toen niks van gezegd maar als je ze terugziet zit er toch één bij waarvan je zegt mmmm... Plus een andere goal uit buitenspel. Tja, zo pak je vijf goals.”

“We weten dat we in Brugge niet goed waren, niet goed genoeg, maar thuis waren we de betere ploeg en achteraf hadden we daar de drie punten moeten pakken. Maar dat speelt allemaal geen rol meer, dat is het verleden: de helft van mijn ploeg toen doet nu niet meer mee.”

Teo onterecht geviseerd in Extra Time

De kans is groot dat Anderlecht met enkele jongeren zal moeten aantreden, ook achterin. En dat tegen een leep Club Brugge.

“Wij zijn daar niet zo goed in”, beaamde de coach, die meteen op dreef is. “Maar dan zie ik een filmpje in het tv-programma Extra Time over Teo (Lukasz Teodorczyk), waarna gezegd wordt dat hij de wedstrijd niet had mogen beëindigen. Terwijl er niks aan was, volgens mij. Als je in het geniep dingen uitlokt worden daar geen filmpjes over gemaakt, maar hij wordt geviseerd. Dat begrijp ik niet goed. Van de vijf beelden was er drie keer niets aan. Voorts schouder tegen schouder waarvoor kon worden gefloten maar geen kaart nodig was en een duwfout waar hij terecht geel voor kreeg. Maar voor de rest moesten ze niet zo hameren op Teo. Contact is deel van het voetbal, we spelen geen minivoetbal.”

Het ongeluk van bij Gent en de shit van Anderlecht

Paul Van Himst zei in Het Nieuwsblad dat hij er nog op rekent dat het tij zal keren. “Bij Gent zat alles tegen en dat was ook één van de redenen waarom ik er vertrok”, klinkt het bij HVH. “Omdat ik mogelijk de oorzaak was van het ongeluk.”

“Maar hier heb ik ook nog niet veel geluk gekend, ik heb blijkbaar wat ongeluk meegebracht: veel blessures, de overname middenin het seizoen en geen transfers in de winter... Maar onder Vanderhaeghe pakte bij Gent blijkbaar 50 punten en Club pakte er in die tijd 46. Maar ik pakte er met Anderlecht 43 en dat is toch niet zoveel minder? Terwijl Anderlecht altijd alle shit over zich heen krijgt terwijl Club de hemel wordt ingeprezen...”