Na 76 jaar vallen Belgische holocaust-overlevers elkaar kussend in de armen

“Kom hier. Hier in mijn armen. Gij kleine Simon. Dat is u eens goed vastpak.” Nooit was er meer emotie op de trappen van het Holocaust Museum van Los Angeles dan donderdag. Na 76 jaar vonden twee Belgische overlevers elkaar daar terug. Het was kussen, wenen, knuffelen, dan weer wenen. En tussendoor proberen het onwaarschijnlijke verhaal te vertellen.