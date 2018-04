Beerschot Wilrijk-verdediger Jan Van den Bergh is geschorst voor de derby tegen Antwerp zondagmiddag.

De schorsing is onverwacht omdat Van den Bergh in de play-offs ‘slechts’ twee gele kaarten pakte in de eerste twee wedstrijden. Een speler wordt normaal gezien pas na een derde gele kaart geschorst.

Maar omdat de verdediger ook in de promotiefinale tegen Cercle Brugge tegen geel aanliep, wordt die kaart erbij geteld en moeten de Mannekes het dan toch zonder hem stellen op de Bosuil.