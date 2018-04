‘Koningin van de kroegen’ organiseert eerste Vlaams kampioenschap patatten schillen

Ninove - Op 28 april wordt het allereerste Vlaamse kampioenschap patatten schillen georganiseerd. Wie de meeste aardappelen kan schillen met een dunschiller in één minuut, gaat ervandoor met de felbegeerde ‘Gouden Patat’. De krachttoer wordt georganiseerd door de Nederlandse ‘koningin van de kroegen’ Jettie Pallettie.

De nobele ambacht van het ontvellen van een aardappel wordt op zaterdag 28 april tot haast Olympische proporties verheven. Dan vindt namelijk het eerste Vlaamse kampioenschap patatten schillen plaats in de Cloë Hal in het Oost-Vlaamse Ninove.

De regels zijn eenvoudig. Deelnemers moeten moet een filmpje opsturen waarin hij of zij binnen één minuut zoveel mogelijk aardappelen schilt. Er gelden wel duidelijk restricties, legt organisator Jettie Pallettie uit: “Dat doen we wel met een dunschilmesje en niet met een mesje. We willen geen vierkante blokken, maar mooie ronde patatten.”

Video: Jettie Pallettie

Willy Sommers

Keukenprinsen en -prinsessen zullen het onder meer moeten opnemer tegen Filip D’Haeze van Swoop en Willy Sommers. Maar of die concurrentie heel zwaar is? “Voor Willy was het de eerste keer dat hij zelf patatten heeft geschild. Ik heb hem moeten uitleggen hoe zo’n dunschiller werkt. Hilarisch”, aldus de Jettie.

Gouden Patat

De winnaar mag zich naast de eeuwige roem verheugen op onder meer de oorkonde van ‘De Gouden Patat’. Verder krijgt hij of zij een exemplaar van de nieuwe cd van de organisatrice ‘Pinten & Patatten’. Niet geheel toevallig valt het spektakel samen met het jubileumconcert van Jettie Pallettie, in bepaalde kringen bekend als ‘de koningin van de kroegen’ en ‘de fetisj van iedere feesttent’.

Inschrijven met video kan via de Facebookpagina van de organisatrice of per mail naar info@jp-productions.nl.