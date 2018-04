Na de 1-0 in de topper tussen AA Gent en Club Brugge heeft blauw-zwart nog maar zes punten voorsprong op de Buffalo’s én Anderlecht. Bovendien moet de leider komend weekend op bezoek in het Astridpark. AA Gent trekt dan weer naar Standard. Wat denkt u, geeft Club Brugge dit nog uit handen aan Anderlecht of AA Gent? Of zorgen Charleroi, Genk of Standard nog voor een verrassing van formaat?