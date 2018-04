Titelfeest kan in principe zondag maar Manchester City moet het zonder Agüero doen in topper

Sergio Agüero mist zaterdag de uitwedstrijd van Manchester City bij Tottenham Hotspur op de 34e speeldag van de Premier League. “Hij kan sinds de wedstrijd van dinsdag tegen Liverpool nauwelijks lopen”, vertelde zijn trainer Pep Guardiola een dag voor de wedstrijd. “Hopelijk is hij snel fit voor de resterende wedstrijden van het seizoen en het WK.” In theorie kan de titel deze speeldag binnen zijn, maar daarop is het sowieso wachten tot zondag.

Agüero was nog maar pas hersteld na de hele maand maart te zijn out geweest met een knieblessure. Hij maakte zijn rentree met een invalbeurt vorige week in de thuiswedstrijd tegen stadsrivaal Manchester United (2-3), waarin City de titel misliep. Dinsdag viel hij ook in in de verloren terugwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League tegen Liverpool (1-2).

Titelfeest kan... maar is niet waarschijnlijk

City kan dit weekend alsnog kampioen worden als het zelf wint bij Tottenham én Manchester United in eigen huis tegen hekkensluiter West Bromwich Albion onderuit gaat.

City moet het tegen Tottenham niet alleen zonder Agüero stellen. Fernandinho is geschorst en ook John Stones en Benjamin Mendy zijn nog geblesseerd. Rode Duivels Vincent Kompany en Kevin De Bruyne staan normaal gezien aan de aftrap.