Limburg geteisterd door drugsafval-epidemie, drie vondsten op drie dagen: “Goed 1 miljoen pillen per oplegger”

De provincie Limburg krijgt af te rekenen met een ware epidemie: in amper drie dagen tijd werden drie opleggers gevuld met drugsafval gevonden. “Elke oplegger met afval is het equivalent van één miljoen xtc-pillen”, klinkt het bij het Limburgse parket. Sinds begin dit jaar werd al veertien dumpingen geteld. “In heel 2017 waren dertien dumpingen, in 2012 slechts één”, klinkt het nog.

“Een recordvangst”, klinkt het bij parket. Het eerste kwartaal van 2018 is amper rond en de provincie Limburg krijgt af te rekenen met meer dumpingen van drugsafval dan in heel 2017. Aan de Industrielaan in Overpelt werd vrijdag zo’n 15.000 liter drugsafval en chemicaliën aangetroffen. Het is de derde vondst in drie dagen en een alarmerende stijging, zegt een woordvoerder van het Hasseltse parket. “Zulk afval is heel gevaarlijk voor mens en milieu. Dat chemisch afval bestaat voornamelijk uit bijtende zuren, die zijn niet alleen gevaarlijk bij aanraking, de dampen alleen al zijn uiterst gevaarlijk. Gelukkig waren de vaten (bij de laatste vangst nvdr.) niet aan het lekken.”

1.000.000 pillen per oplegger

Het enorme aantal dumpingen wijst op een grote productietoename. “We vermoeden dat er een groot labo actief is. Als je dat afval zou omrekenen naar geproduceerde drugs, kom je ruwweg uit op één miljoen xtc-pillen of 500.000 amfetaminepillen per oplegger. Uiteraard is dat maar een schattig”, vertelt de woordvoerder nog. “We hebben een sterk vermoeden dat de drugs net over de Nederlandse grens geproduceerd worden.”

Opvallend is dat de chemicaliën professioneel verpakt zijn. Zo zit het afval in blauwe vaten en werd in de oplegger in Lommel een groot industrieel vat van 1.000 liter aangetroffen, niet bepaald iets wat je bij de doe-het-zelver koopt. “Een pertinente vraag”, klinkt het parket. Hoe de drugscriminelen aan dat industrieel materiaal geraken, is wat de speurders onderzoeken. “We hebben ook stalen genomen (in de opleggers en op de vaten nvdr.) en laten een sporenonderzoek uitvoeren.”

Archiefbeeld: vroeger werd drugsafval veelal gedumpt of verbrand. Foto: Tom Palmaers

Arrogantere criminelen

Even opvallend is de drieste werkwijze van de criminelen. Vroeger werd zulk afval veelal gedumpt in een bos of verbrand. Opleggers stelen om ze dan vol bewijsmateriaal langs een autosnelweg te dumpen, is redelijk brutaal. “Een groot lab gaat gepaard met grote criminaliteit”, klinkt het nog bij het parket. “Vermoedelijk omdat ze zo groot en internationaal zijn, hebben ze een arrogantere houding.”

En waarom in Limburg? “Dat is historisch altijd al zo geweest”, klinkt het nog. “Ruim één op drie Belgische opgerolde labo’s ligt in Limburg. De nabijheid van het Nederlandse Brabant zal er daar ook een invloed op hebben. Daar hebben ze ook al lang te kampen met een zware drugsproblematiek.”

Ook vergemakkelijkt een grensstreek het werk van de drugscriminelen en bemoeilijkt het dat van de politie, geeft de parketwoordvoerder nog toe, “maar wij zetten hard in op een goede samenwerking met onze buitenlandse collega’s”.

Behalve synthetische drugs worden in Limburg ook her en der cannabisplantages gevonden. Zo werd er donderdag in Lanaken nog een cannabisplantage met 280 planten opgerold, maar er zou geen sprake zijn van één grote bende. Veelal specialiseren drugscriminelen zich in één type drugs, “een verband tussen het gevonden afval en die plantages is er vermoedelijk niet”, klinkt het nog.