Licht aan het eind van de tunnel: Nacer Chadli staat eindelijk dicht bij terugkeer

Er is licht aan het eind van de tunnel voor Nacer Chadli. De Rode Duivel van West Bromwich Albion is sinds eind december buiten strijd met een dijbeenblessure, maar intussen traint hij al opnieuw. WBA is optimistisch dat Chadli tot de selectie zal behoren voor de trip naar Old Trafford, waar West Brom het zondag opneemt tegen Manchester United.

Op 23 december maakte de 28-jarigezijn (kortstondige) comeback nadat hij meer dan een maand aan de kant had gestaan met een dijblessure, volgens WBA opgelopen bij de Rode Duivels. Roberto Martinez liet hem in november twee keer opdraven in de oefeninterlands tegen Mexico (90 minuten op het veld) en Japan (84 minuten).

Na een kwartier tastte Chadli echter opnieuw naar zijn dijbeen. West Brom verwachtte dat hij twee maanden onbeschikbaar zou zijn, maar intussen is Chadli al bijna dubbel zo lang out. Maandagavond speelde hij wel een uur mee met de U23 tegen Brighton.

Ook Christian Kabasele (27) staat volgens Watford dicht bij zijn comeback. De verdediger, al ruim twee maanden out met een hamstringblessure, doet al even mee aan alle groepstrainingen en maakt mogelijk zaterdag zijn rentree op bezoek bij Huddersfield Town.

Chadli, die dit seizoen slechts drie Premier League-wedstrijden afwerkte, en Kabasele hopen er komende zomer bij te zijn op het WK in Rusland.

West Bromwich is de rode lantaarn in de Premier League. Met nog vijf speeldagen voor de boeg telt het tien punten achterstand op Crystal Palace, dat op de veilige zeventiende plaats staat. Coach Darren Moore zou zondag tegen Manchester United ook Daniel Sturridge (hamstring) en Sam Field (kuit) recupereren. Watford is terug te vinden op de twaalfde stek.