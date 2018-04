Uitsluiting voldoende voor Gary Kagelmacher (KV Kortrijk)

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Kortrijk-verdediger Gary Kagelmacher vrijdag helemaal vrijgesproken. De Kerels gingen in beroep tegen een speeldag voorwaardelijke schorsing. “De uitsluiting was als sanctie voldoende”, oordeelde de commissie.

Het Bondsparket had maandag een speeldag schorsing gevorderd tegen Kagelmacher, maar die ging daar niet mee akkoord. Ook met de uitspraak in eerste aanleg (één speeldag schorsing met uitstel en 400 euro boete) kon de Uruguayaanse verdediger niet leven. Hoewel hij geen enkele wedstrijd effectief geschorst moest toekijken, tekende KV Kortrijk beroep aan.

In de met 2-1 verloren derby op het veld van Moeskroen werd Kagelmacher in de slotminuten rechtstreeks uitgesloten door scheidsrechter Lawrence Visser. De verdediger gaf in de grote rechthoek een lichte duw in de rug van Taiwo Awoniyi, die makkelijk tegen de grond ging. Visser legde het leer op de stip en stuurde Kagelmacher met rood weg.

Kagelmacher betwistte dat hij een duw gaf aan zijn tegenstrever. De Kerels vonden dat beide spelers tegen elkaar aanliepen en zo tegen de grond gingen. De Geschillencommissie Hoger Beroep ging mee in dat verhaal en schrapte ook de voorwaardelijke schorsing.