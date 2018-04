Zo voorkomt een explosievenhond een aanslag op Zaventem

Sinds vorige maand lopen op de luchthaven van Zaventem zes nieuwe explosievenhonden rond, die een neus voor springstof hebben. Maanden werden de dieren getraind, om aanslagen zoals die van maart 2016 te verijdelen.

Onze redacteur en fotograaf mochten deze week vanop de eerste rij toekijken hoe zo’n speurhond tewerk gaat. Ontzettend snel en efficiënt zo blijkt. Wanneer de agent zijn speurhond aanmaant op zoek te gaan naar explosieven, gaat de herdershond recht op de koffer met springstof af. De hond snuffelt aan de koffer, en gaat meteen liggen als hij het zeker weet: dit is explosief. De hond maakt daarna oogcontact met zijn baasje, zo is hij zeker dat zijn baasje het gevaar ook ziet. Uiteindelijk volgt de beloning in de vorm van een snoepje. En kan de ontmijningsdienst zijn werk doen.

Het verhaal van speurhond Omega en zijn kompanen op Zaventem kan u zaterdag lezen in NU, de weekendbijlage van Het Nieuwsblad. Pittig detail: onze fotograaf poetst zijn reiskoffer best even voor hij ermee op reis gaat. De geur van de springstof die er voor de gelegenheid ingestopt werd, blijft nog even hangen. En kan andere Omega’s in een wip alarmeren.