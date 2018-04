De grootste drama’s die gebeurden op vrijdag de dertiende

Vrijdag de dertiende. Wie bijgelovig is, blijft liever binnen tot de ‘dag des onheils’ voorbij is. Wie niet zo bijgelovig is, kan dan weer rustig aftellen naar het weekend. Toch hebben er zich in de geschiedenis al vreselijke drama’s voltrokken op deze pechdag. Een kort overzicht:

Dodelijke cycloon

Op vrijdag 13 november 1970 trok er een dodelijke cycloon over Chittagong, een havenstad in Bangladesh. Naar schatting lieten er tijdens de storm tussen de 300.000 en 500.000 mensen het leven.

Daarmee staat de natuurramp geboekstaafd als een van de dodelijkste in de moderne geschiedenis.

Andesvliegramp

Op vrijdag 13 oktober 1972 stortte een vliegtuig vol rugbyspelers neer in de Chileense bergen. Een twintigtal passagiers overleefde de crash, maar een reddingsoperatie liet lang op zich wachten. Om te overleven, moesten de overgebleven passagiers de lichamen van hun overleden kameraden opeten.

Uiteindelijk zou het meer dan zeventig dagen duren voor er redding kwam. Zestien mensen wisten de Andesvliegramp te overleven. De vreselijke gebeurtenis werd een inspiratiebron voor tal van boeken en films. Het was een van de meest huiveringwekkende vliegrampen aller tijden.

Tupac Shakur

Op vrijdag 13 september 1996 overleed rapper Tupac Shakur in een ziekenhuis in Las Vegas. Hij lag al zes dagen in een coma nadat hij meerdere keren geraakt was door kogels tijdens een schietpartij.

Costa Concordia

Op vrijdag 13 januari 2012 kapseisde het cruiseschip Costa Concordia voor de Toscaanse kust. Meer dan dertig mensen kwamen om het leven.

De kapitein van het schip, Francesco Schettino, werd later veroordeeld voor doodslag omdat hij het schip verlaten had voor iedereen geëvacueerd was. Hij kreeg een gevangenisstraf van zestien jaar.

Aanslag Parijs

Vrijdag 13 november 2013: terroristische aanslagen in Parijs. Meer dan 130 mensen kwamen om het leven, meer dan 350 anderen raakten gewond.

De aanslagen werden later opgeëist door de terreurbeweging Islamitische Staat. In Frankrijk werden drie dagen nationale rouw afgekondigd.