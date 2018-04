Geen nieuw stadion maar Club Brugge start bijna jaar na datum dan toch met bouw nieuw oefencomplex

Westkapelle - Begin mei starten eindelijk de werken aan het nieuwe oefencentrum van Club Brugge in Westkapelle. Dat heeft blauw-zwart vrijdag bekendgemaakt op zijn website.

Eind 2016 kondigde Club Brugge de bouw van het nieuwe oefencentrum aan. Oorspronkelijk hoopte men in juli 2017 met de bouw te starten, om het complex bij aanvang van het seizoen 2018-2019 in gebruik te nemen. Uiteindelijk vangen de werken begin mei 2018 aan, volgens de huidige planning kunnen de Bruggelingen de voorbereiding op het seizoen 2019-2020 aanvatten in Westkapelle.

“Meer dan 110 personeelsleden van Club, inclusief het eerste elftal en de beloften, zullen er hun nieuwe ‘thuis’ vinden”, zo klinkt het. “Met onder meer een indoor kunstgrasveld, kantoorruimtes en een zwembad zal het state-of-the-art oefencomplex dé hefboom zijn voor de verdere groei van blauw-zwart.”

“Architecten Goedefroo + Goedefroo maakten in nauwe samenwerking met Club de plannen voor het nieuwe complex. Hoofdaannemer voor dit project is Alheembouw NV, al jaren commerciële partner bij Club Brugge. Ze zullen voor de bouw samenwerken met Krinkels NV, die instaat voor de buitenaanleg. Tarkett Sports zorgt voor de aanleg van de vier trainingsvelden, waarop onze spelers zich dagelijks in het zweet zullen werken. In totaal komen er drie hybride velden en één natuurgrasveld.