Collectie naaktbeelden in wraakpornochatbox offline gehaald: “Wie is hier de verrader?”

De beheerder van de chatbox waarin ruim 30.000 naaktfoto’s en -video’s van (minderjarige) meisjes -onder wie tal van Vlamingen- werden gedeeld, heeft de collectie offline gehaald. Leden van de groep vragen zich af wat er aan de hand is. “Wie is hier de verrader?”

Het netwerk kwam donderdag aan het licht na onderzoek van het Nederlandse RTL Nieuws en VTM Nieuws. Zij kregen toegang tot de chtabox die alleen toegankelijk is voor wie zelf nieuwe naaktbeelden aanlevert. Ze deden dat met beelden van een ingehuurde pornoactrice.

De beelden worden door duizenden jongeren geruild en verhandeld “als Pokemonkaarten”. Honderden meisjes werden slachtoffer. In veel gevallen gaat het om ‘wraakporno’, seksueel getinte beelden die stelletjes maakten maar die na het beëindigen van de relatie uit wraak online werden geplaatst. Het beeldmateriaal werd gesorteerd op de naam en woonplaats van de slachtoffers in een grote archiefmap.

Account verwijderd

Maar nu is de collectie niet meer toegankelijk, doordat de beheerder van het netwerk zijn account heeft verwijderd, meldt RTL Nieuws. Dat leidt tot de nodige vragen van leden in de chatkamer. “Je hebt me gedeactiveerd op Mega (de clouddienst waar de collectie staat, nvdr.), kan je me weer toevoegen?”

Mol

“De Mega is gedeactiveerd of verwijderd, en dat zal ongetwijfeld iets met dit (de nieuwsberichten over de beelden, nvdr.) te maken hebben”, reageert iemand. “We hebben te veel leden, dat zorgt voor praters”, verklaart een ander. Ook lijkt er een zoektocht gaande te zijn naar de “mol” of “verrader” binnen de groep.

Ook wordt er gewaarschuwd om nu nog op zoek te gaan naar de beelden. “Ja gast natuurlijk is dit illegaal, wat had je dan gedacht?”, klinkt het . “Ik zou van die Mega wegblijven zeker nu het op het nieuws is gekomen, want er zit illegaal materiaal tussen” benadrukt een lid.

Wachten op nieuwe groep

Toch wordt er nog altijd beeldmateriaal aangeboden in de hoop opnieuw toegang te krijgen tot de collectie. Anderen verwachten dat de beelden in die groep niet meer zullen terugkomen, dus zoeken ze een oplossing. “Ik denk dat dit niets meer wordt. Wachten dan maar op een nieuwe groep.”