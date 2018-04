Meer dan dertig reeën aangereden, maar ecoduct 'is geen prioriteit'

Meise - Natuurpunt pleit al lang voor een ecoduct over de A12, zeker met de komst van de nieuwe fiets- en tramsnelweg. Tot op heden blijft die echter dode letter en dat zal nu zo blijven, zo meldt het kabinet Weyts. Zondag 22 april wordt er actie gevoerd.

“Op zaterdag 31 maart meldt de radio dat automobilisten op de A12 ter hoogte van Wolvertem moeten uitkijken voor een dode ree. Het dier is aangereden en heeft de klap niet overleefd.”Het radiobericht grijpt voorzitter Frank Vermoesen van Natuurpunt Meise bij de keel. Vermoesen: “Spijtig genoeg is dit geen uitzonderlijk gebeuren. Het gebeurt gemiddeld bijna maandelijks dat een ree op de A12 wordt aangereden in deze omgeving.”

Open ruimte

“Meer dan 30 in drie jaar tijd. Dit versterkt onze vraag naar een veilige oversteek voor dieren over de A12 in het noorden van de gemeente: zowel voor de dieren als voor een veiliger verkeer.”

Natuurpunt haalt ook aan dat het noorden van Meise de enig overgebleven open ruimte is tussen de stedelijke agglomeraties van Antwerpen en Brussel waar er oversteek mogelijk is.

Vermoesen: “Het is als het ware de dierensnelweg tussen het oosten en het westen van ons gewest en daar zouden we beter rekening mee houden. De dieren gebruiken de overgebleven open ruimte om zich te verspreiden en dat is voor gezonde populaties van levensbelang.”

Ecoduct

Voor Natuurpunt Meise moet er daarom een groot ecoduct over de A12 komen, niet zomaar een pijp onder de grond.

Vermoesen: “Bij onze noorderburen bestaat zoiets als het Natuurnetwerk, waar jaarlijks een budget van ongeveer 100 miljoen euro beschikbaar is om dat netwerk uit te bouwen, door bijvoorbeeld natuurverbindingen aan te leggen, waaronder ecoducten.”

“Natuurpunt Meise organiseert daarom op zondag 22 april een fietstocht naar de plek waar het ecoduct zou moeten komen. We spreken af om 14 uur aan het Neromhof in Wolvertem.”

“Mensenlevens”

Maar de ecoduct over de A12 zal er niet zo snel komen. Woordvoerder Jeroen Tiebout van Vlaams minister van Mobiliteit én Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA): “Natuurlijk ligt het dierenwelzijn de minister heel nauw aan het hart.”

“Maar de A12 kost ook heel veel mensenlevens. Het is eerst de absolute prioriteit van de minister om de kruispunten op de A12 veiliger te maken om mensenlevens te redden. Een ecoduct over de A12 is daarom op dit moment nog niet aan de orde. Eerst moeten de zwarte kruispunten worden weggewerkt.”