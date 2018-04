Havenbaas Fernand Huts nodigt uit: “Iedereen moet met ons komen vossen”

Beveren-Waas - Als er geen musical mag in zijn fonkelnieuwe hal, dan pakt Fernand Huts gewoon zelf uit met ‘Vossen’, een groots project rond Reynaert de Vos. Geënt op de fietstochten van de overheid zelf, dus dit keer kan er geen stokje voor gestoken worden.

De nieuwe hal bij Katoen Natie werd gebouwd voor het Studio 100-musicalspektakel ‘40-45’ maar tot consternatie van de twee partners werd de bouwvergunning geweigerd. De reden: zoveel mensen in een omgeving met zoveel Seveso-bedrijven zou niet verantwoord zijn.

Nog voor de musical de kans krijgt om elders in première te gaan, lanceert Fernand Huts een eigen groot project. Even schalks als Reynaert zelf gaf Fernand Huts bij de onthulling een stevige sneer. “We maakten veel geld vrij voor het gigantische project van Studio 100. Pas toen de bouw al bezig was, werd de vergunning geweigerd. Met ‘Vossen’ vermijden we hetzelfde vergunningsprobleem. Wie is er heiliger dan heilig? De overheid! Die doet alles juist en nooit iets verkeerd! Die overheid organiseert geweldige fietstochten in de haven, die beginnen... te midden van Seveso-gebied. En laat die groepen fietsers daarna tussen de bedrijven rijden. Omdat wij nóg heiliger zijn, doen we dat natuurlijk niet. Wij sturen onze fietsers de natuur in. De vergunning? We hebben een kopie gemaakt van wat de overheid zelf doet voor haar fietstochten. Dat kunnen ze moeilijk weigeren, toch.”

‘Vossen’ wordt een culturele belevenis op verschillende plaatsen in het Waasland en in Hulst. “We brengen een heel origineel project rond Reynaert, de top van de wereldliteratuur. Heel actueel trouwens. De deugnietenstreken uit het verhaal zie je vandaag nog”, klonk het veelbetekenend bij Fernand Huts.

Twee bioscopen

Het project is opgezet in de vorm van een fietstocht langs opmerkelijke natuur en erfgoed. “De hal wordt ingericht als hof van koning Nobel. Daar hebben we twee kleine bioscopen, met twee films. De ene bekijkt het Reynaert-verhaal op een wetenschappelijke manier, de andere is een humoristische film in de stijl van ‘Monty Python’, met onder meer Lucas Van den Eynde. Hier is ook herberg De Malse Billetjes gevestigd. De vos vangt kippen en wij maken ze klaar voor de deelnemers aan onze fietstocht.”

Onderweg bezoeken deelnemers ook het Mercatorhuis, met historische Wase kaarten van onder meer Mercator en Ortelius. In Hulst ligt de nadruk op historische marteltuigen en in de vroegere pastorij van Kieldrecht wordt het Huis van Zonde ingericht.

‘Vossen, Expeditie in het Land van Reynaert’, start op 4 mei en loopt elke dag tot eind september. Fernand Huts hoopt dat het een even grote publiekstrekker wordt als de musical. “Iedereen moet in Beveren met ons komen vossen! In de juiste betekenis van het woord, natuurlijk: het verhaal van de vos bestuderen.”

www.vossen.vlaanderen