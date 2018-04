Alleen in Aalst: als voil jeanet in het huwelijksbootje

Aalst -

Het was vrijdag een trouwpartij die niet snel vergeten zal worden op het stadhuis van Aalst: Egon Goethals (41) gaf er Els Dufour (40) het jawoord in kostuum... van voil jeanet. “Na veertien jaar samen hebben we beslist om te trouwen”, vertelt Goethals. “In Aalst kennen ze mij als iemand die zich meer verkleedt als voil jeanet dan iets anders. Ik draag vaker rokken dan mijn vrouw. Ik zit ook in het bestuur van ‘Voil Janet is Giejn Travestie’, dat de voil jeanet en zijn traditionele kledij - een vellen ‘frak’, een kinderkoets, een bontmantel, kleren uit grootmoeders kast, een lampekamp - in de kijker zet”, gaat hij verder. “Het is Aalsters erfgoed en ik keek er naar uit om hierin te trouwen.”