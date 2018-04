Administratie is onverbiddelijk en dus mogen Segenalezen bevriende gemeente niet bezoeken: “We hebben dit nochtans maandenlang voorbereid”

Nevele - Een Senegalees bezoek van zustergemeenten Kemopodi valt in het water omdat hun visumaanvragen geweigerd werden door de dienst Vreemdelingenzaken.

Tien jaar geleden besloten de gemeenten van de Lowazone een band aan te gaan met Kemopodi. Dat zijn drie gemeenten in Senegal. Om die verjaardag in de verf te zetten, zou een delegatie uit Kemopodi van twee leerkrachten, drie schooldirecteurs en de projectverantwoordelijke van de lokale NGO Graim naar de Lowazone komen.

“Vorige week al kregen we het nieuws dat de visumaanvragen van de genodigden uit Kemopodi voor het bezoek van 18 tot 26 april werden geweigerd. We deden ons uiterste best om de situatie nog om te buigen, maar het mocht niet baten. We zetten nu noodgedwongen de organisatie van het bezoek stop”, zucht Nevels schepen Mia Pynaert (SP.A).

Niet meer terugkeren

De schepen begrijpt niet waarom de visa geweigerd zijn. “Want ook in 2012, 2014 en 2016 kregen we al een delegatie over de vloer en toen waren er geen problemen. In de tussenliggende jaren vertrokken er werkreizen vanuit Lowazone naar Kemopodi. De band is dus hecht en niet van gisteren.”

“Naar verluidt zou de dienst Vreemdelingenzaken schrik hebben dat de mogelijkheid bestaat dat de delegatieleden niet meer zouden terugkeren naar Senegal. Onbegrijpelijk want het gaat om leerkrachten en schooldirecteurs, niet bepaald het type dat op de vlucht zou slaan.”

“Misschien heeft de huidige politieke toestand er iets mee te maken, ik weet het niet. We werkten maandenlang met alle vrijwilligers en scholen aan de voorbereiding van dit bezoek. Dat we nu moeten melden dat onze partners, wegens administratieve redenen, niet kunnen komen, is erg bitter. We gaan nu vragen aan welke voorwaarden voldaan moet worden om in de toekomst wel opnieuw de nodige visa te krijgen”, besluit Pynaert.