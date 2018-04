Als de advocaat Jef Vermassen heet: ze haalde Frans vier keer de keel over, en toch stond de vrijspraak in de sterren geschreven

Onweerstaanbare drang: zolang het beruchte artikel 71 in de ­strafwet staat, zal het voor controverse zorgen. Waarom krijgt de ene beschuldigde levenslang en het verwijt dat hij zich maar moest beheersen? En waarom gaat een andere beschuldigde zonder straf naar huis, omdat hij zich niet kon beheersen? Het verschil is een goeie advocaat. Onweerstaanbare drang bestaat alleen maar als een advocaat de jury ervan kan overtuigen dat het bestaat. Jef Vermassen is zo’n advocaat.