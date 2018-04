Daarom is de Westhoek almaar meer het paradijs voor overwinterende vleermuizen

Ieper / Heuvelland / Poperinge / Zonnebeke - De West-Vlaamse vleermuizengroep telde deze winter meer dan 150 vleermuizen, een record. De dieren overwinteren steeds vaker op beschermde locaties.

De West-Vlaamse vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt telt al bijna dertig jaar elke winter de overwinterende vleermuizen in Ieper, Poperinge, Heuvelland en Zonnebeke. “Vroeger overnachtten vleermuize­­n vooral in de kazematten van het ieperse Hoornwerkpark en enkele tunnels in de vestingen”, zegt Floris Verhaeghe van de werkgroep. “Ondertussen doen ze dat ook in de saskamers in de Palingbeek, allerlei bunkers, ijskelders, kunstgrotten, kruipkelders, overwelfde beken en ruïnes. Dat is goed genoeg voor de baardvleermuis en grootoorvleermuis. De watervleermuis en franjestaart zoeken vooral de kazematten van het Hoornwerk op.”

Te weinig geschikte plekken

“Door de jaren steeg het aantal vleermuizen op onze telronde van een vijftigtal in de jaren negentig tot boven de honderd, mede dankzij een betere inrichting en bescherming van de overwinteringsplaatsen. De 150 dieren van deze winter zijn dus een record. Dat er meer vleermuizen geteld worden, wil niet per se zeggen dat er meer vleermuizen zijn, maar wel dat er meer overwinteren op beschermde locaties. Hoewel ze sterk gebonden zijn aan bossen en parkachtige landschappen valt het op dat daar maar weinig overwinterende vleermuizen worden aangetroffen. Hoofdoorzaak is wellicht het gebrek aan geschikte overwinteringsplekken. Daarom zijn optimaal ingerichte objecten in elke grote boscluster in de regio zo belangrijk”, zegt Verhaeghe nog.

Slaapplek op maat

“Een vorstvrij object biedt liefst variatie, zodat ook watervleermuis en franjestaart er hun gading vinden. In de zuidelijke Westhoek vind je die variatie enkel aan de Ieperse vestingen. Vorig jaar besloot de provincie om de komende jaren een hibernaculum te bouwen op de Kemmelberg. Ook de Rodeberg zou ideaal zijn voor een op maat gemaakt overwinteringsobject.”

De stad Ieper zal kraamkasten hangen voor kleine kolonies in de zomer. “Ze worden gebruikt om jongen te kweken”, zegt milieueducatief beambte Lieven Stubbe.