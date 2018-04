Urban explorers dachten de slag van hun leven te slaan, maar dat draaide helemaal anders uit: “Er ligt stof op maar deze wagens hebben wél waarde”

Zelzate / Aalst / Evergem - Het Aalsterse brandweermuseum dient een klacht in tegen enkele jongeren die in de Gentse Kanaalzone een loods vol oude brandweerwagens zijn binnengedrongen en er filmpjes maakten. “Het wordt hoog tijd dat we een fatsoenlijke depot in onze eigen contreien vinden”, zegt Michel Van Der Straeten van vzw Privat Fire Brigade.

Een verlaten plek, een oord van oude brandweerauto’s die in beslag genomen en vernield zijn. Zo omschrijven de urban explorers uit de Gentse regio in hun filmpje wat ze vinden in een loods in de Gentse kanaalzone. Fotografen met een boon voor verwaarloosde raden ze aan om er zeker eens langs te gaan. Het adres werd open en bloot doorgespeeld.

Dat was meer dan een stap te ver voor het brandweermuseum in Aalst dat de loods in Gent gebruikt als depot. “Er ligt wat stof op die wagens, maar de negentig voertuigen zijn wél van waarde”, zegt Johan Vencken van vzw De Bardijnen die het brandweermuseum helpt moderniseren. “Het gaat om wagens van de jaren 60 of jonger die ofwel gerestaureerd moeten worden of kunnen dienen om wisselstukken uit te halen. Ze zijn stuk voor stuk een tijdsopname van hoe er lokaal aan brandbestrijding werd gedaan in de 20ste eeuw.”

Vuurtje gestookt

Toen een eerste filmpje opdook in januari, liet het brandweermuseum eerst betijen. “Voor we naar de politie stapten, wilden we eerst een woordje wisselen met die mannen”, zegt Michel Van Der Straeten van het brandweermuseum. “Maar toen er een vuurtje werd gestookt en sommigen er overnachtten, was de maat vol. We wisten dat we iets moesten ondernemen voor er erger van kwam.”

“De politie is op de hoogte van de zaak en het is onze bedoeling om een klacht in te dienen: misschien werd hier geen zwaar vandalisme gepleegd, maar zo'n filmpjes kunnen wel mensen met slechte bedoelingen aanzetten tot inbraak”, gaat Vencken verder.

“Ze klommen binnen door over de eigendom van de buren te kruipen. Een gat in de muur dat alsmaar groter geworden is, maken we nu dicht. We willen een signaal geven: dit kan niet.”

Sleutels gestolen

“Het wordt hoog tijd dat we in onze eigen contreien een fatsoenlijke, goed afsluitbare depot vinden”, zegt Van Der Straeten nog. “In Gent hebben kinderen op een dag alle contactsleutels komen stelen, als souvenir. We hebben voor de zekerheid uit elke brandweerwagen de batterij gehaald.”

Het voorval en de slechte reclame komen ongelegen, want vzw De Bardijnen is druk bezig om het museum in Aalst commercieel aantrekkelijker te maken. Voor de zomer komen ze met een nieuw verhaal dat een uitgebreide beleving moet creëren rond de grote brandweerwagencollectie.