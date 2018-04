Schrijf eens een serenade voor… een schoorsteentoren

Kortrijk - Een oud fabriekspand, stoommachine of schoorsteen. Ze herbergen net zoveel geschiedenis en verhalen als een kerk of kasteel, maar toch lijken ze minder geliefd. Het VVIA wil nu een lans breken voor dat industrieel erfgoed met odes aan schoorstenen.

Oh Lieve-Vrouwetoren zong La Esterella in een ver verleden waar de televisieschermen nog in het zwart-wit spraken. Klinkt het binnenkort Oh lieve schoorsteentoren? Als het van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Architectuur afhangt alvast wel.

Dit jaar is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed en dat wil de vereniging niet onopgemerkt laten voorbijgaan. De meimaand focust het op schoorstenen en die wil het wel op een heel speciale manier in de verf zetten. Met een serenade! “Al is het met een doedelzak of een saxofoon zolang ze maar iets spelen. Op 9 mei willen we een montage maken van alle inzendingen als een soort reclame voor de bouwwerken”, legt Adriaan Linters, voorzitter van de VVIA, uit.

Belangrijk

Waarom? Om de schoonheid van een metershoog bouwwerk te bezingen? Neen. “Om het belang ervan in de verf te zetten”, legt Adriaan uit. “Mooi vind ik ze helemaal niet, dat kun je niet echt zeggen van industrieel erfgoed. Wel hun symboliek is belangrijk. Ze zijn een teken dat hier gewerkt werd en dat met die noeste arbeid een maatschappij werd opgebouwd.”

Een symboliek die volgens Adriaan te weinig wordt omarmd en beschermd. “Kortrijk telt nog 8 schoorstenen, Zuid-West-Vlaanderen – met de kleintjes van vlasroterijen inclusief – nog een honderdtal. Dat terwijl er vroeger een tienvoud waren”, zucht hij.

‘Marginaal’ erfgoed

“Industrieel erfgoed wordt nog te vaak gezien als ‘marginaal’ erfgoed, men ziet er het belang niet van in. Alles wat mooi of traditioneel is slaat aan. Kastelen, kloosters of kerken, maar een stoommachine? Neen, degenen die handenarbeid leverden worden al te vaak vergeten. Maar de pastoor die zijn meid al het werk liet doen of de kasteelheer die profiteerde van de anderen worden aanbeden.”

De serenades aan de schoorstenen moeten nu een lans breken voor de schoorstenen en ander industrieel erfgoed. Zeker in dit jaar voor Cultureel Erfgoed. Daarom dat het VVIA in juni stedelijke ontwikkeling, een maand later reizen en transport en in oktober de herbestemming van oude gebouwen in de kijker wil zetten.

INFO

Meer info via: industrialheritage.eu/EYCH2018/May