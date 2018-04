Brusselse politica (35) dood aangetroffen op vakantie op Martinique

Sint-Pieters-Woluwe - Op het Franse eiland Martinique is de 35-jarige Belgische politica Emilie Eloy dood aangetroffen. Ze was actief bij de PS in Sint-Pieters-Woluwe. Ze zou zich kandidaat stellen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Dat meldt RTL.

De vrouw werd dinsdag dood aangetroffen door haar echtgenoot op Martinique. Het koppel zou samen met een jong kind van ongeveer zeven jaar sinds 1 april hebben verbleven in een appartement in Le Diamant, aan de zuidkant van het eiland. Ze zou hebben geklaagd over hoofdpijn en maagpijn.

Gezien haar jonge leeftijd zal een autopsie uitgevoerd worden om de doodsoorzaak te achterhalen.

PS

De 35-jarige Eloy werkte voor Citydev, het bedrijf verantwoordelijk voor de stedelijke ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en was ook werkzaam bij de MIVB.

De Belgische was een actief lid van de PS in Brussel. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober zou ze mogelijk verkiesbaar zijn voor de partij in Sint-Pieters-Woluwe, meldt RTL. Bij de vorige verkiezingen stond ze op de veertiende plaats op de Brusselse PS-lijst.

“Vandaag zijn we in shock”

De partij heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden. “Vandaag zijn we in shock. Onze gedachten zijn bij haar familie en vrienden in deze zeer pijnlijke periode. We zullen je glimlach en je inzet meenemen bij elke volgende stap die we zetten.”

Ook de jongerenbeweging van de PS heeft gereageerd over het verlies. “Ze was een moeder, een vriend en een geweldige vrouw. We zijn blij dat we haar als onze vriend hebben mogen tellen.”