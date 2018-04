Zo houden politie en bewakingsfirma vrachtverkeer uit dorpskern

Oostrozebeke - Twee uit de kluiten gewassen camera's houden het binnen- en buitenrijdende verkeer in de dorpskom van Oostrozebeke in de gaten. Het is de bedoeling om doorgaand vrachtverkeer daar te weren. Het is de eerste mobiele vrachtwagensluis in Vlaanderen.

Je kan er moeilijk naast kijken, naast de digitale camera's die over het verkeer waken in Oostrozebeke. Er staat een camera op een mast bij het binnen- en buitenrijden in de Wielsbekestraat en de Hoogstraat in Oostrozebeke. “Je kan ze ook moeilijk wegstoppen”, zegt korpschef Hans Malysse van Politiezone Midow. “Maar dat is ook niet de bedoeling. We willen doorgaand vrachtverkeer weren dat hier helemaal niet mag rijden. Als de camera's een ontradend effect hebben, is het opzet geslaagd.” Truckers die volharden, worden op de bon geslingerd. Nu wordt nog proefgedraaid, maar eerstdaags wordt effectief geverbaliseerd.

Boete van 58 euro

Het principe is eenvoudig. Vooraf wordt uitgerekend hoeveel tijd een vrachtwagen nodig heeft om de afstand tussen de twee camera's af te leggen. Software vergelijkt de doorrijtijd van de vrachtwagens hiermee. Komt die overeen, dan is de vrachtwagen niet gestopt en kan het vervoer moeilijk als plaatselijk bestempeld worden. Dan volgt er een pv. “We kunnen de vrachtwagens met dit systeem echter niet wegen”, zegt Malysse. “Wel kunnen we teruggrijpen naar de hoogte van maximaal drie meter. Er komt naast de tonnagebeperking ook een bord dat op een beperkte doorrijhoogte wijst. Vrachtwagens die hoger zijn riskeren een bekeuring van 58 euro.”

Elke twee weken bezorgt het camerasysteem een lijst en de foto's van mogelijke overtreders. “We gaan wel nauwgezet te werk”, klinkt het nog bij de politie. “Voertuigen die er wel mogen rijden, maar hoger dan drie meter zijn, filteren we er uit. De foto's kunnen vaak al uitsluitsel geven.”

Samen met G4S

Voor de vrachtwagensluis werkt de politie samen met G4S. Die levert de infrastructuur en Eandis voorziet in een oplaadpunt voor de installatie. De politiezone Midow huurt de sluis in eerste instantie voor zes maanden.

Dit is de eerste mobiele vrachtwagensluis in Vlaanderen. Elke maand wordt ze verplaatst naar een andere gemeente in de politiezone. Andere politiezones kijken reikhalzend uit naar de resultaten. “Er bestaan elders al vaste installaties en daar viel het op dat het sluipverkeer van vrachtvervoer dat de kilometerheffing probeert te omzeilen zo goed als verdwenen is.”