Brugge - Er zijn dit jaar opvallend veel arbeidsongevallen met prik- en snijwonden bij vuilnisophalers. Bij IVBO registreerden ze er dit jaar al meer dan in heel 2017. “Een onaangename trend”, aldus IVBO, dat in één adem een oproep lanceert.

We steken met zijn allen opnieuw meer scherpe voorwerpen en glas in de vuilniszakken. En dat hebben ze bij het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en ...