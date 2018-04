Ravage na spectaculair ongeval: wagen landt op andere auto’s

Brugge - Er gebeurde donderdagavond een spectaculair ongeval langs de Dudzeelse steenweg in Brugge. Drie wagens en een brommobiel waren klaar voor de schroothoop. Drie andere werden beschadigd. Een bestuurder raakte ook zwaargewond.

Het was een toren van wagens donderdagavond. Door een spectaculair ongeval was een voertuig namelijk bovenop twee andere auto’s beland. Het leek dan ook even op een klein autokerkhof na de crash. De bestuurder van de bovenste wagen raakte zwaargewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht.

Met hond gekneld

Het ongeval gebeurde omstreeks 21.15 uur op het kruispunt van de Dudzeelse steenweg en de Jacob Van Maerlantstraat in Brugge. Een 39-jarige man reed er met zijn wagen in de richting van Dudzele.

Volgens de eerste vaststellingen zou hij ter hoogte van de Pannebekestraat een inhaalmanoeuvre gemaakt hebben. Wat verderop voegde hij weer in, maar toen kwam het tot een botsing met een wagen die vanuit de Jacob Van Maerlantstraat kwam gereden.

De wagen ging aan het tollen en belandde spectaculair op zijn dak bovenop twee andere wagens, die wat verderop geparkeerd stonden. Onderweg had hij ook al een brommobiel geramd en meegesleurd. Het slachtoffer en zijn hond zaten gekneld in de verhakkelde wagen.

Grote schade

De brandweer snelde ter plaatse om hen uit hun netelige positie te bevrijden. De dertiger raakte zwaargewond in het aangezicht, maar verkeerde niet in levensgevaar.

De materiële schade was wel groot. Er waren drie wagens en een brommobiel klaar voor de schroothoop. “Ik was televisie aan het kijken toen ik plots een enorme knal hoorde”, zegt de eigenaar van de brommobiel.

“Toen ik buiten ging kijken merkte ik pas hoe groot de ravage was. Ik zag onmiddellijk dat ook mijn auto in de klappen deelde. Hij was meters ver geschoven. Ik ben alleszins enorm hard geschrokken.”

Het ongeval zag er dan ook erg spectaculair uit. Want door de klap belandde de wagen in de tegenovergestelde richting dus bovenop twee andere wagens. Ook die auto’s moesten getakeld worden.