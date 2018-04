Oostkamp - De Baliebrugse handelaars hebben borden geplaatst en delen folders uit om hun klanten uit Torhout en Ruddervoorde duidelijk te maken dat ze bereikbaar zijn tijdens de werken in de Torhoutsestraat.

De Torhoutsestraat in Baliebrugge is sinds 9 april onderbroken voor rioleringswerken. Het doorgaand verkeer wordt sindsdien omgeleid via de autosnelweg E403 en dat leidt volgens de Baliebrugse handelaars ...