Alex werd wereldberoemd als ‘de jongen die terugkwam uit de hemel’, maar het christelijke sprookje eindigde in bittere armoede én een rechtszaak

Hij had een zwaar auto-ongeluk, bleef twee maanden in coma en werd verlamd weer wakker. Maar in de tussentijd was de zesjarige Alex Malarkey even dood en was hij naar de hemel gegaan. Hij sprak er met Jezus en Satan , zo pende zijn vader het mirakelverhaal neer in een absolute bestseller. Alleen heeft de jongen inmiddels toegegeven dat het één grote leugen was. Hij was niet dood. Hij sprak niet met Jezus. En hij ontving geen cent van de miljoenen die zijn uitgeverij met de verzinsels verdiende. Daarom trekt hij nu naar de rechtbank.