Intimi van Marc Coucke: “Het gaat vonken geven met Vanhaezebrouck bij Anderlecht”

Het is zondag de eerste Anderlecht-Club Brugge voor Marc Coucke (53) als voorzitter van RSCA, in zijn eerste weken al controversieel. Maar wie is Marc Coucke écht? We vroegen het twee mensen uit zijn dichtste omgeving. Luc Willems (62), met Veranda’s Willems de hoofdsponsor van KV Oostende, en Yves Lejaeghere (55), van de ‘Bende van de Ardennen’, de vrienden waarmee Coucke zich elke winter even studentikoos terugtrekt. Ze schilderen een portret, onverbloemd. “Want Marc kan tegen een stootje.”