Ronse eist schadevergoeding van Belgische staat voor ‘discriminerende taalfaciliteiten’

Ronse - Een advocatenkantoor uit Brussel krijgt van het stadbestuur de opdracht een schadevergoeding af te dwingen van de Belgische staat voor de meerkost en gemiste inkomsten die de aan Ronse opgelegde taalfaciliteiten kosten.

Naast de motie die de gemeenteraad eind vorig jaar goedkeurde om de federale en Vlaamse regering te vragen de taalfaciliteiten af te schaffen, schakelt het stadsbestuur nu ook juridische middelen in.

De advocaten Frank Judo en Tim Souverijns zullen voor Ronse bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg een procedure opstarten om van de Belgische staat een schadevergoeding te eisen voor wat de taalfaciliteiten de stadskas extra kosten.

“Denk dan aan de verplichte taalexamens of de vertalingen die we moeten uitvoeren”, geeft burgemeester Luc Dupont (CD&V) enkele voorbeelden. “Daarnaast lopen we door de taalfaciliteiten ook mogelijke inkomsten mis, zoals de Vlaamse bonus voor gemeenten die vrijwillig fusioneren.”

1 euro schadevergoeding

Ronse vraagt 1 euro schadevergoeding. “Dat is voorlopig zo, tot we van de rechtbank een uitspraak hebben en we de schadevergoeding concreet kunnen becijferen”, legt Dupont uit.

“Dat is ook de hoofdzaak niet. In de eerste plaats willen we dat de rechtbank van eerste aanleg in Brussel bij het Grondwettelijk Hof nagaat of de aan Ronse opgelegde taalfaciliteiten niet het gelijkheidsbeginsel schenden en discriminerend zijn. Dat is volgens ons duidelijk het geval. Andere gemeenten met een belangrijke taalminderheid krijgen geen faciliteiten opgelegd. Die situatie is in België sinds het ontstaan van de taalfaciliteiten in de jaren zestig ook heel erg veranderd. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat het opleggen van een taalexamen aan de werknemers van onze stad in strijd is met het Europese principe van vrij verkeer van personen en diensten. Die zaak moet het Europees Hof voor Justitie beoordelen.”

Als de taalfaciliteiten ongrondwettelijk worden verklaard of als ze blijken in te gaan tegen Europese regelgeving, betekent dat nog niet automatisch het einde ervan. “Wel verplichten we zo de federale regering en parlement om initiatief te nemen en de taalwetgeving in het voordeel van Ronse te wijzigen”, besluit Dupont.