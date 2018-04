Met één foto doet deze studente de discussie over de Amerikaanse wapenwet in alle hevigheid losbarsten

Door één foto van een studente staan de Verenigde Staten in rep en roer. De jongedame poseerde met een vuurwapen in haar broek én een opmerkelijk T-shirt ‘Women for Trump’ om haar steun aan de huidige president duidelijk te maken.

Studente Brenna Spencer (22) maakte de fotoshoot om het einde van haar studies te vieren. De uitleg bij de beelden, die ze zondag op Twitter postte, was duidelijk: “Ik doe niet mee aan normale afstudeerfoto’s.”

Met het beeld ijvert ze voor een bescherming van het tweede amendement oftewel het recht om een wapen te bezitten en te dragen. In een mum van tijd ontstond er een mediastorm.

Discussie over wapenwet

Sinds de negentienjarige Nikolas Cruz op Valentijn een bloedbad aanrichtte op school, woedt de discussie over de wapenwet in Amerika in alle hevigheid. De boodschap van Brenna gooit nu alleen maar olie op het vuur. Velen vinden haar foto provocerend en wansmakelijk.

De Gun Violence Archive reageerde zelfs met enkele zeer harde cijfers. Tijdens de eerste honderd dagen van dit jaar vielen er in de Verenigde Staten maar liefst 3.889 doden door wapengeweld. Er waren 62 massaschietpartijen en er werden 164 kinderen neergeschoten.

“Mensen mogen zichzelf beschermen”

Ondanks alle kritiek blijft Brenna achter haar mening staan. “Het tweede amendement ligt onder vuur, vooral op campussen van universiteiten en hogescholen”, klinkt het. “Ik denk dat het enorm belangrijk is om aan mensen te laten zien dat ze zichzelf mogen beschermen. Je moet opkomen voor wat je gelooft en je moet je mening uiten.”

Zelf zegt ze ook een veilig gevoel te krijgen wanneer ze haar wapens draagt. “Seksuele intimidatie en aanranding komen steeds vaker in de media. Vrouwen moeten weten dat ze zichzelf mogen beschermen.”