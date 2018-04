Mededader ‘diepvriesmoord’ in cassatieberoep tegen strengere straf

Roeselare / Hooglede - Olaf P., die samen met Isabel Duthoit terechtstond voor de moord op haar man Jaap Van den Blink, de zogenaamde diepvriesmoord, gaat in cassatieberoep tegen zijn straf.

De advocaten van Olaf P. (48), die in beroep twintig jaar kreeg voor zijn aandeel in de diepvriesmoord, gaan in cassatieberoep. Isabel Duthoit diende in 2014 haar man, Jaap Van den Blink (58) nog heroïne en Seroquel toe bovenop zijn eigen medicatie. Dat gebeurde in hun woning in Hooglede.

Samen met Olaf P. uit Roeselare wurgde ze nadien het slachtoffer. Ze brachten hem naar beneden en duwden hem in een diepvrieskist, waar hij ruim een jaar later werd gevonden.

Duthoit kreeg aanvankelijk 21 jaar, P. vijftien jaar. Maar in beroep werden de straffen verzwaard naar 24 en twintig jaar. De advocaten van P. stappen nu naar cassatie. Dat zegt zijn advocaat Frank Scheerlinck.

Dubbel zo lang in cel

Door een eerder misdrijf moet P. minstens twee derde van zijn straf uitzitten. Was de man voor het hof van assisen verschenen in plaats van voor een gewone correctionele rechtbank, dan was dat niet het geval. Dan zou hij slechts een derde van zijn straf moeten uitzitten. Concreet moet P. nu minstens dertien jaar zitten en Duthoit acht jaar. Mocht hij voor het assisenhof zijn verschenen, dan mocht hij al na minder dan zeven jaar zijn vervroegde vrijlating aanvragen.

Een duidelijk argument om naar cassatie te stappen, vinden zijn advocaten.