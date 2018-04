COLUMN DIJKSHOORN. “In Italië willen ze het met stront ingesmeerde lichaam van die ref door de straten slepen”

Het is de week van de keepers. Van keepers die ­eigenlijk nooit weg willen. Gianluigi Buffon heeft in zijn contract staan dat hij na zijn actieve carrière als mascotte in het net mag hangen. Vinden ze prima bij Juve. In Italië weten ze hoe je je helden eert. Stuur Marc Coucke een week naar een willekeurige Italiaanse club en hij zal leren hoe je clubhistorie en oude helden moet eren.