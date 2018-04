Syrische VN-ambassadeur: “Chemische wapens vanuit Libië Syrië binnengebracht”

Tijdens het conflict in Syrië gebruikte chemische wapens zijn illegaal dat land binnengebracht met hulp van Groot-Brittannië, Saoedi-Arabië, de VS, Turkije en Frankrijk. Dit heeft de Syrische VN-ambassadeur Bashar al-Jafaari vrijdag gezegd.

“De terroristen (de naam die het Syrische regime voor de rebellen gebruikt, red.) hebben een tijd geleden scheikundige stoffen uit Libië verworven, uit het Libisch arsenaal. Deze operatie is vooruitgeholpen door de inlichtingendiensten van Turkije, Saoedi-Arabië, Amerika en Frankrijk. Zij smokkelden scheikundige stoffen aan boord van vliegtuigen voor de burgerluchtvaart. De man die verantwoordelijk was voor het transport van deze substanties was een kerel die Haitham al-Qassar heet”, zei de Syrische VN-ambassadeur tegenover verslaggevers.

Hij beklemtoonde dat zijn regering “misschien (wel) 1.001 keer (...) heeft ontkend chemische stoffen tegen ons eigen volk te hebben gebruikt”. “En we gaven alle nodige en vereiste grondslagen om dat te zeggen.”