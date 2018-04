En kijk, weg was hij: dieven stelen valse palmboom van 2,5 meter

Bredene - Opvallende diefstal in Bredene. Dieven hebben in beachbar ’t Strandhuis een decoratieve palmboom gestolen, en die was zo’n 2,5 meter hoog. “Ze moeten met de wagen tot hier gereden zijn. Te voet verplaats je die niet”, zegt uitbater Jan Willemse.

“Ook zonder palmboom zijn we open”, stond vrijdag te lezen op de facebookpagina van ’t Strandhuis. Uitbaters Jan Willemse en zijn vrouw Kristien Caenen bleven niet bij de pakken zitten. Al was de diefstal wel een domper om de dag mee te beginnen.

“Toen ik ’s morgens aankwam, zag ik meteen dat de decoratiepalmboom was verdwenen”, zucht Jan Willemse. Het koppel is straks aan het tweede seizoen toe op het Bredense strand. Daarvoor baatte Jan een beachbar uit in De Haan.

Uur werk

“In het verleden heb ik wel eens te maken gehad met vandalisme en diefstallen in mijn beachbar. Maar hier in Bredene nog niet. Om vandalisme te voorkomen, zetten we hier elke dag alle meubels en decoratie terug binnen. Dat is telkens zo’n uur werk, maar we willen miserie vermijden. We hebben echte palmbomen en een olijfboom op ons terras staan, maar die hebben afgezien tijdens de wintermaanden. Daarom hadden we nu ook een kunststof palmboom gezet. Uitzonderlijk was die enkele dagen buiten blijven staan. En kijk, weg was hij”, zegt Jan.

Doelbewust

Van de daders is voorlopig geen spoor. “Maar ik vermoed dat het om iemand gaat die hier al is geweest. De dief is hier duidelijk met een doel voor ogen langsgeweest. Hij moet met zijn wagen tot aan de beachbar zijn gereden. Want deze palmboom met pot verslepen doe je niet zomaar. We hebben nog gezocht in de duinen rond de beachbar, maar tevergeefs. Misschien hebben getuigen iets gezien en komen er nog tips binnen”, zegt Jan.

Helse rugpijn

De diefstal nam alvast niets van de glimlach af van Jan en Kristien. “We doen dagelijks ons best om onze beachbar gezellig te houden. Bij goed weer zijn we altijd open, te volgen op facebook. Dan is het natuurlijk niet leuk dat ze plots met een decoratiestuk aan de haal gaan. Maar we beseffen dat er ergere dingen zijn in het leven. De zon komt erdoor, en er komen lieve mensen langs. Laat ons zeggen dat we hopen dat de dief een helse rugpijn overhoudt aan het stelen van de palmboom.”