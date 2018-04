‘Slechtste buren’ naar Hof van Cassatie tegen internering

Sint-Michiels - Luc D. en zijn zus Laurette, beter bekend als de ‘slechtste buren van het land’, stappen naar het Hof van Cassatie. In februari besloot het hof van beroep in Gent om het duo te interneren, maar daar leggen zij zich niet bij neer.

Al een halve eeuw terroriseren de twee zestigers hun buren in de Dorpsstraat in Sint-Michiels. Ze kloppen op de muren, gooien glas over de tuinmuur, maken dreigende gebaren naar passanten en schelden ze uit voor klootzak of hoer.

Omdat talloze interventies door de politie niets uithaalden, stapten de moegetergde buren naar de rechter. In 2011 werden Luc en Laurette veroordeeld, maar dat maakte weinig indruk, want in 2016 volgde een nieuwe veroordeling. Ze kregen toen elk een jaar cel, waarvan de helft met uitstel.

Allebei geestesgestoord

De twee trokken vervolgens naar het hof van beroep, dat oordeelde dat ze beiden geestesgestoord zijn.

Maar door het cassatieberoep wordt hun internering voorlopig niet uitgevoerd. De Dorpsstraat is dus nog niet meteen verlost van het duivelse duo.