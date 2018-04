Moses Simon: “Volgend seizoen Champions League met AA Gent of Premier League? Premier League!”

Als alles goed gaat, voetbalt Moses ­Simon (22) over vier maanden in de ­Premier League. In ‘Extra Time’ ­antwoordde de ­algemeen directeur van AA Gent Michel Louwagie bevestigend op de vraag of de Nigeriaan deze ­zomer vertrekt. Maar eerst nog acht keer knallen in Play-off 1. “Ik wil langs de grote poort vertrekken bij AA Gent.”