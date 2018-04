Zelfmoordpoeder wekenlang te koop op Nederlandse tweedehandssite: “Buitengewoon zorgelijk”

Een omstreden zelfdodingsmiddel werd wekenlang te koop aangeboden op de Nederlandse tweedehandssite Marktplaats. Een 19-jarige tiener maakte in februari een einde aan haar leven met het poeder. Zij had het zelf gekocht op internet.

Het spul werd de afgelopen weken zeker zes keer aangeboden op Marktplaats door een verkoper uit Eindhoven, meldt de lokale Omroep Brabant. Het werd niet verkocht als zelfmoordpoeder, maar als middel voor iets anders. Een potje met het dodelijk poeder moest twintig euro kosten. Er zijn geen eerdere gevallen bekend waarbij particulieren een dergelijk middel zo eenvoudig konden verkrijgen, schrijft de omroep nog.

Na verschillende klachten van bezoekers van de tweedehandssite werden de advertenties telkens verwijderd. Het is onduidelijk of mensen het poeder daadwerkelijk hebben gekocht. “Maar we hebben niet gezien dat mensen biedingen hebben gedaan”, klinkt het tegen RTL Nieuws.

Grijs gebied

Marktplaats zegt het “erg vervelend” te vinden dat het middel op hun website wordt aangeboden. “Wij handelen altijd op basis van wet- en regelgeving. Dat is in dit geval lastig, omdat het poeder in een grijs gebied zit. Het is legaal om het te verhandelen, maar we hebben natuurlijk ook informatie dat het middel in bepaalde concentraties een gevaar voor de volksgezondheid is”, aldus Jan-Willem te Gussinklo van de verkoopsite.

Hanke Bruins Slot, Tweede Kamerlid voor het CDA, reageert geschokt op het nieuws: “Het is buitengewoon zorgelijk dat dit zo op de markt komt. Eerder hebben producenten in Nederland besloten om niet meer aan particulieren te verkopen. Het is echt kwalijk dat het dan op deze manier weer naar boven komt.”

Zelfdoding tiener

In februari maakte de 19-jarige Ximena Knol een einde aan haar leven met het middel. Ze had het spul op internet besteld. De Nederlandse premier Mark Rutte noemde het destijds uiterst onwenselijk dat een dergelijk middel vrij verkrijgbaar was.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.