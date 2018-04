Tweede omstreden penalty op week tijd op veld van Charleroi: nu is Genk razend

Eén week na de controversiële penalty die Anderlecht kreeg op het veld van Charleroi was het weer prijs op Mambourg. Deze keer schreeuwden ze bij Racing Genk hun ongenoegen uit toen Charleroi-spits Kaveh Rezaei over het been van Ruslan Malinovsky ging.

Na goed tien minuten sprong Genk-speler Ruslan Malinovsky te laconiek om met de bal in de eigen zestien. Charleroi-speler Kaveh Rezaei was er als de kippen bij, zag de Oekraïener zijn been uitsteken en ging er gretig over. Penalty, oordeelde ref Erik Lambrechts.

Maar daar waren ze bij Genk helemaal niet mee akkoord. “Het klopt dat ik mijn been uitsteek, maar ik raakte hem niet eens”, reageerde Malinovsky boos bij de rust. “Ik vind dit ongelofelijk. Het was zeker geen strafschop.”

“Scheidsrechters laten zich beïnvloeden door publiek”

Bij Genk wonden ze zich ook op over de druk die gezet werd op scheidsrechter Lambrechts. De Charleroi-fans vochten elke beslissing tegen hun club immers aan met een luidruchtig fluitconcert als reactie op de discutabele penalty die Anderlecht vorige week kreeg op hun veld.

“Die sfeer werd de voorbije week gecreëerd”, zei een geïrriteerde Genkse assistent Jos Daerden. ”Het moet niet zo zijn dat het publiek gaat reageren op iedere fout die gefloten wordt. Het scheidsrechterstrio laat zich daar soms door beïnvloeden.”