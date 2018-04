Oplossing voor Finn (3) die lijdt aan zeldzame ziekte: bedrijf betaalt medicijn van 9.000 euro per week

Kruibeke - Vrijdag de 13de was voor Finn (3) een geluksdag. Gisteren kon de Kruibeekse kleuter die aan het syndroom van Hunter lijdt, een zeldzame stofwisselingsziekte, in het UZ Brussel eindelijk starten met een behandeling die zijn ziekte stabiliseert. Zonder behandeling worden de meeste hunterpatiënten geen twintig jaar.

Twee maanden geleden sloegen mama Femke Lintelo en papa Sven Huyghebaert alarm omdat het medicijn Elaprase 9.000 euro per week kost en voor Finn niet werd terugbetaald. “Nu stelt farmabedrijf Shire het middel drie maanden gratis ter beschikking”, zegt Femke. “We hopen dat zijn terugbetalingsdossier tegen dan toch wordt goedgekeurd. Wij zijn de firma heel dankbaar, maar eigenlijk is het onbegrijpelijk dat het in een welvarend land als België zo moet lopen.”