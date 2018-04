Gentse gamestudio wint BAFTA voor beste videospel

Jan Van Dosselaer en Sarah Baylus van de Gentse gamestudio Larian met hun Bafta in Londen: straf. Foto: Foto’s IF

Gent - De Gentse gamestudio ­Larian heeft in Londen een prestigieuze BAFTA gewonnen. In de categorie ‘multiplayer’ haalde het videospel ­Divinity: Original Sin II het van kaskrakers als Fortnite en PUBG.

De British Academy Film Awards (BAFTA) zijn voor Groot-Brittannië wat de ­Oscars zijn voor Hollywood, de Gouden Palm voor Cannes en de Gouden Beer voor Berlijn. Zeer prestigieus dus. Sinds 2004 worden behalve films en televisieprogramma’s ook games beloond. Tot hun eigen niet geringe verbazing vielen dit jaar de medewerkers van de Gentse gamestudio Larian, gelegen op de Opgeëistenlaan, in de prijzen.

In de categorie ‘multiplayer’ haalde Divinity: Original Sin II het van spellen als Fortnite en PUBG. “Dat was vooral verrassend om dat die games veel betere verkoopcijfers kunnen voorleggen”, zegt ­David Walgrave, producer bij Larian. “Van de pc-versie van Divinity: Original Sin II zijn in acht maanden 1,5 miljoen exemplaren over de toonbank gegaan. PUBG verkoopt een miljoen exemplaren per maand en ook Fornite is geweldig populair.”

Gelukkig voor de Gentse gamestudio keek de jury meer naar de vernieuwing en het ontwerp van het spel, dan naar de verkoopcijfers.

“We ontwikkelen dingen die al bestaan sinds de jaren 90 en geven daar een moderne toets aan”, legt Walgrave uit. “Je kan Divinity zowel online als offline spelen. Gamers moeten ook als een echte community samen spelen.”

Maar waar gaat Divinity: Original Sin II over? Het is een fantasy roll playing game dat speelt in het verzonnen Rivellon. Tovenaars zijn criminelen en vier beginnende tovenaars moeten zich een weg banen door enorme steden, gevaarlijke woestenijen en verloren gewaande tempels vol monsters en andere vijanden. Op het einde wordt een van de vier tovenaars tot god gekroond.

Divinity: Original Sin II kreeg een score van 93 procent op de voor gamers belangrijke website metacritic.com, maar de ­BAFTA is volgens Walgrave toch een beetje de ultieme beloning. “En dat voor een spel waarvan veel mensen dachten dat het niet zou verkopen. ­Larian brengt het in eigen beheer op de markt omdat geen enkel ander bedrijf dat wil doen. Deze prijs toont aan dat we toch iets goed hebben gedaan”, besluit Walgrave.

Larian werkt op dit moment hard om Divinity: Original Sin II tegen augustus klaar te maken voor Xbox en Playstation.