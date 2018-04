Michèle Eeckhout (54) out zich als kale vrouw: “Zonder pruik buiten komen was moeilijker dan naakt het podium op”

Gent - Een half leven lang stopte Michèle Eeckhout (54) zich weg achter pruiken en sjaaltjes, doodsbang dat iemand haar zou ontmaskeren als de kalende vrouw die ze al sinds haar twaalfde is. Nu heeft ze van haar afwijking haar sterkte gemaakt en stapt ze met opgeheven kaal hoofd door het leven.

“Het was 27 maart vorig jaar, ik weet het nog goed. Ik had besloten de grote stap te zetten en voor het eerst zonder pruik buiten te komen. Een vriend had me uitgenodigd in The Monk, een hip, artistiek ...