Gewapende mannen overvallen supermarkt en vluchten weg met motorfiets

Zulte - Het filiaal van supermarkt Smatch langs de Staatsbaan, in het centrum van Zulte, is vrijdag omstreeks 19.00 uur, kort voor het sluitingsuur, overvallen door twee gewapende mannen. Er vielen geen gewonden. Van de daders ontbreekt ieder spoor.

De overvallers bedreigden de kassierster met een wapen en vroegen haar om het geld uit de kassa te overhandigen. De twee mannen zetten het daarna op een lopen en reden met hun motorfiets in volle vaart weg van de parking.

Intussen werd het alarm van het warenhuis in werking gezet. De politie was zeer snel ter plaatse, maar van de overvallers was er geen spoor meer.

De politie lanceert een oproep naar mensen die rond 19.00 uur twee mannen met een motorfiets zagen vluchten. Dat is niet onlogisch want de supermarkt ligt weliswaar ietwat achteraf, op de plek van de vroegere brouwerij Anglo-Belge, maar ook rechtover het OCMW, in het centrum van Zulte tegenover een frietkot én aan een van de drukst bereden rotondes.

Geen gijzeling

De kassierster en de andere personeelsleden waren onder de indruk. Rond 21.00 uur werd het sporenonderzoek voortgezet en vroeg de politie van de zone Deinze/Zulte de personeelsleden om een verklaring. Ook de camerabeelden in het warenhuis worden nog nagekeken.

Burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) kwam poolshoogte nemen. Op de sociale media circuleerden intussen geruchten dat er een gijzeling volgde op de overval, maar dat bleek niet correct te zijn.