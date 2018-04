Spooroverwegen niet ongevalvrij te krijgen en dus worden ze afgeschaft: al meer dan 300 verdwenen afgelopen jaren

Eenenvijftig ongevallen, waarvan negen met dodelijke afloop. Alle campagnes en maatregelen ten spijt lukt het niet om onze overwegen ongevalvrij te maken. Dus schaft Infrabel ze af. Sinds 2005 verdwenen er al 335. “Idealiter worden we een land zonder spooroverwegen”, zegt Thomas Baeken.

De Vlaams-Brabantse gemeente Opwijk en spoorwegbeheerder Infrabel gaan op de lijn Brussel-Dendermonde vijf overwegen afschaffen. Die zullen vervangen worden door tunnels en bruggen. Zo willen ze de verkeerssituatie veiliger maken. “Overwegen blijven problematisch”, zegt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken. Vorig jaar steeg het aantal ongevallen aan overwegen tot 51, waarvan negen een dodelijke afloop kenden. Een jaar eerder waren het er ‘slechts’ 45. “De belangrijkste redenen voor de incidenten zijn personen die de verkeersregels niet naleven en weggebruikers die onvoorzichtig zijn in de buurt van overwegen.” De meeste slachtoffers zijn buurtbewoners die aan een overweg wonen en denken die te kennen. “Ze hebben een fout veiligheidsgevoel”, aldus Baeken.

Ondanks alle sensibiliseringscampagnes en infrastructuurmaatregelen lukt het de spoorwegbeheerder niet om onze overwegen ongevalvrij te maken. Daarom werden er de voorbije jaren al 335 afgeschaft. En dat aantal zal de komende jaren nog sterk toenemen. “Idealiter gaan we voor een land zonder spooroverwegen”, zegt Baeken. “Dat is natuurlijk een utopie, dus streven we naar een zo laag mogelijk aantal.” Overwegen worden daarom zo veel mogelijk vervangen door bruggen, tunnels, parallelwegen of fietspaden. Altijd in samenspraak met het lokale bestuur en de omwonenden, omdat de aanpassingen erg ingrijpend zijn. “Bouwvergunningen en onteigeningen duren altijd lang”, aldus Baeken. “En er moet budget zijn.”

Veilig spoornet

Opmerkelijk dus dat Opwijk meteen vijf overwegen gelijktijdig kan aanpakken. “Langs de spoorlijn staat weinig bebouwing, waardoor de gemeente weinig moet onteigenen”, zegt Baeken. “Bovendien wil de gemeente investeren in een veiliger spoornet.” Opwijk zou de kosten voor de grondverwerving voor zijn rekening nemen, Infrabel zal de bouw van de tunnels en brug financieren. In het najaar worden de bouwaanvragen ingediend.

Ons land heeft in vergelijking met buurlanden erg veel overwegen. “Historisch gegroeid”, zegt Baeken. Ons spoornet is immers een van de oudste en drukst bezette netten in Europa. “We waren de voorloper op het Europese vasteland. Dat was een positieve ontwikkeling, maar je maakt wel fouten. Er werd bijvoorbeeld rond de bestaande spoorlijnen gebouwd, met veel overwegen als gevolg. Dat zetten we nu recht.”