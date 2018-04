Marc Coucke kan niet aan zijn geld door Perrigo en dat kost hem de nodige miljoenen

Marc Coucke wilde zichzelf 50 miljoen ­euro uitkeren via een kapitaalvermindering bij zijn holding ­Alychlo, maar de Amerikanen van Perrigo staken daar een stokje voor, zeggen verschillende bronnen. Het kost hem 15 miljoen.

De juridische procedures tussen Marc Coucke en Perrigo, de Amerikaanse overnemer van Omega Pharma, hebben nu al impact op het beheer van Couckes ver­mogen. Coucke wilde eind vorig jaar 50 miljoen halen uit zijn investeringsholding Alychlo om zo een nieuwe belastingwet, die op 1 januari in werking trad, te snel af te zijn. Duizenden onder­nemers slaagden in dat opzet, maar niet Marc Coucke. Toen hij zichzelf op 50 miljoen wilde trakteren, dagvaardde Perrigo hem prompt, zeggen meerdere bronnen.

Het argument van de Amerikanen is helder: ze hebben eind 2016 al een arbitrageprocedure gestart tegen Couckes investeringsholding Alychlo en het financieel fonds Waterland, waarbij ze ondertussen 1,9 miljard euro schadevergoeding eisen. De Amerikanen vinden dat ze bedrogen werden bij de verkoop van Omega Pharma en dat er sprake was van fraude. Perrigo wilde met de dagvaarding beletten dat, als Alychlo straks moet betalen, er ­onvoldoende geld is.

Prijs van een spits

Coucke hield destijds zijn Omega Pharma-aandelen aan via Alychlo, genoemd naar zijn dochters Alysée en Chloé. Dat ­betekent ook dat zijn vermogen bijna volledig in die holding zit. Ook alle investeringen die hij doet gebeuren via Alychlo. Of het nu de aankoop is van RSC Anderlecht, waarvan hij intussen voorzitter is geworden, of investeringen in Durbuy.

De dagvaarding van Perrigo kost Coucke hoe dan ook 15 miljoen euro. Een bedrag waarmee je op de transfermarkt al een behoorlijke spits voor Anderlecht kan kopen. Want zelfs als de Amerikanen hun claim verliezen en Coucke toch een kapitaalvermindering kan doen, zal hij 30 procent belasting­ moeten betalen op het uitgekeerde ­bedrag. Dat kon eind vorig jaar nog tegen een nultarief, maar dat venster is intussen definitief gesloten.