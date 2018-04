Coucke en Anderlecht lijden dik verlies: drie miljoen voor huurling mislopen

Het Turkse Kasimpasa lichtte de aankoopoptie van dik 2 miljoen op Mahmoud Trezeguet Hassan (23), de huurling van Anderlecht. Paars-wit recupereert zo wel het geld dat het investeerde in de Egyptenaar, maar na 13 goals en 5 assists in Turkije kan Kasimpasa Trezeguet straks verkopen voor zo’n 6 miljoen. Dik verlies voor Coucke dus.

Zelfs als Coucke en Devroe dribbelaar Mahmoud Trezeguet Hassan hadden willen houden, was het hen niet gelukt. Het Turkse Kasimpasa had het recht om de aankoopoptie te lichten en deed dat. Uiteraard. Want Trezeguet schitterde in Turkije met 13 goals en 5 assists in 28 matchen. Zijn marktwaarde wordt nu al geschat op 6 miljoen en straks trekt hij met Egypte naar het WK.

Hij bewijst het ongelijk van Anderlecht. Het oude bestuur geloofde niet meer in Trezeguet. In 2015 werd de spelmaker nochtans na veel moeite weggeplukt bij het Egyptische Al Ahly voor zo’n 3 miljoen, maar bij RSCA kwam hij niet verder dan één schamel assistje in 11 matchen. Techniek had de Farao in overvloed, maar hij was tactisch een ongeleid projectiel en rendeerde alleen als hij veel vrijheid kreeg.

Dat leverde resultaat op toen hij werd uitgeleend aan Moeskroen, maar ondanks 7 goals en 5 assists bij Les Hurlus twijfelde Anderlecht of Trezeguet ooit zou slagen in het Astridpark. Vorige zomer leende Van Holsbeeck de Egyptenaar dan maar uit aan Kasimpasa, met een aankoopoptie. Het achterliggende idee: als Trezeguet het goed doet, recupereren we tenminste al ons geïnvesteerde geld.

Galatasaray, Fenerbahçe

Alleen deed de huurling het véél beter dan verwacht. Of Trezeguet dezelfde stats bij Anderlecht had verwezenlijkt, zullen we nooit weten, maar nu trekken Galatasaray en Fenerbahçe fel aan zijn mouw. Ook Everton wordt genoemd.

Paars-wit blijft dus achter met een nuloperatie, Kasimpasa doet een gouden zaak. Als het de huurprijs en de aankoopoptie aftrekt, maakt het deze zomer 3 miljoen winst met Trezeguet. Geld dat Marc Coucke ook wel kon gebruiken.